Riciclaggio a Napoli, 542 sotto inchiesta: «L'ombra del traffico di carburanti»

Se volessero fare un processo con tutti gli indagati allo stato attuale, bisognerebbe prenotare l'intero arengario del Palazzo di giustizia di Napoli. E attrezzare un ufficio a parte per la trasmissione delle notifiche a tanti soggetti coinvolti.

Ci sono 542 nomi di cittadini (per lo più napoletani) raggiunti in queste ore da avvisi di proroga delle indagini, nell'ambito di un'inchiesta condotta - fino a qualche giorno fa - in modo...

