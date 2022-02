Torre Annunziata, il tribunale chiede la restituzione di una statua antica dal museo americano

I magistrati del Tribunale di Torre Annunziata chiedono la restituzione all'Italia del Doriforo, una statua dell'antica Stabiae rubata a metà degli anni Settanta dal trafficante internazionale di opere d'arte, Elie Boroswki, e acquistato nel 1984 dal museo Mia (Minneapolis Institute of Art) del Minnesota, Stati Uniti, dove è tuttora esposto.

Il Doriforo di Stabiae è un'opera di eccezionale valore storico e artistico, riconosciuta in termini unanimi dal mondo scientifica come la più preziosa copia romana dell'originale greco in bronzo, dal valore inestimabile, che risulta acquistato dal Mia per un prezzo dichiarato di 2.500.000 dollari statunitensi.

Questa mattina, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha avanzato, alla competente Autorità Giudiziaria degli Stati Uniti d'America, la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per l'esecuzione del decreto di confisca, emesso il 19 gennaio scorso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata della statua romana del Doriforo di Policleto, proveniente da scavi archeologici clandestini effettuati nel territorio di Castellammare di Stabia ed esportata all'estero illegalmente.