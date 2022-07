Truffa bonus facciata: 3 arresti nel Napoletano, sequestrati 650mila euro

Sono stati posti agli arresti domiciliari 3 soggetti accusati di truffa allo Stato mediante creazione di crediti d'imposta fittizi per oltre 600mila euro derivanti dal cosiddetto bonus facciate. Contestualmente, è stato disposto il sequestro dei crediti fittizi e del profitto del reato per un importo complessivo superiore a 650mila euro.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Ischia, tentano di truffare un'anziana due ragazzi bloccati e... L'OPERAZIONE Vomero: parcheggiatori abusivi, raffica di controlli, multe e denunce I FOCUS DEL MATTINO Credito, frodi in aumento; la Campania maglia nera: ecco come...

Secondo quanto emerso dalle indagini, un amministratore di condomini nel Napoletano, insieme ad altre persone, avrebbe creato un sistema di fittizi crediti d'imposta sulla base di lavori di ristrutturazione e di rifacimento facciate in realtà mai eseguiti.

Tali fittizi crediti d'imposta sarebbero stati in parte convertiti in denaro attraverso la cessione ad operatori finanziari ed in parte utilizzati per indebite compensazioni d'imposta, con corrispondente danno per il fisco.