Piano di Sorrento, «spillano» duemila euro a un'anziana, truffatori bloccati in autostrada

Meta. Avevano truffato un'anziana qualche settimana fa portandole via soldi e gioieli. Da allora le forze dell'ordine non hanno mai smesso di seguirne le tracce. Ieri i due malviventi sono stati arrestati dopo un colpo messo a segno a Castellammare. I carabinieri della compagnia di Sorrento guidati dal capitano Ivan Iannucci hanno arrestato in flagranza di reato R.C., 29enne, e A.E., 57enne, entrambi napoletani, già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di concorso di truffa commessa in danno di persona anziana.

Negli scorsi mesi molte persone anziane della penisola e della zona vesuviana hanno pianto a causa loro, essendo stati ingannati e privati di denaro, di oggetti di valore e personali. Ieri mattina i militari di Sorrento si sono messi sulle tracce dei due sospettati, nella zona stabiese. Intercettato lo scooter proprio all’imbocco dell’autostrada, dopo il casello di Castellammare in direzione Napoli, è cominciato l'inseguimento. Fermati e perquisiti, addosso ai due, i militari hanno trovato 2200 euro in contanti.

Da lì sono partite le verifiche per capire la provenienza di quei soldi. Dalle centrali sul territorio è emersa la segnalazione ad opera di un'anziana: la donna stabiese aveva consegnato proprio 2200 euro in contanti ad un falso corriere e soltanto dopo si era resa conto della truffa.

Ecco la ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti: i presunti truffatori, attraverso un giro di telefonate, sono riusciti a raggirare la signora anziana simulando la consegna di un plico per conto del nipote della vittima. Conoscevano nome e circostanze. Sono riusciti ad estorcere dalla signora una serie di informazioni e dati personali: la donna ci ha creduto consegnando i soldi convinta di fare un favore al giovane nipote. E stranamente, proprio ieri mattina, l’anziana era stata all’ufficio postale vicino casa a prelevare i soldi in contanti.



Ricostruiti i fatti è scattato l’arresto per truffa aggravata perché commessa in danno di persona anziana. Il pubblico ministero della procura della Repubblica di Torre Annunziata ha disposto il rito direttissimo che si terrà oggi. Proseguono le indagini per verificare eventuali altre truffe commesse dai due nelle settimane scorse in penisola sorrentina e nelle zone limitrofe.



