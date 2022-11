Tufino, Arpa e violino al cimitero per commemorare i defunti

Tufino - Le melodie di un'arpa e di un violino hanno fatto da sottofondo alla commemorazione dei defunti nel cimitero del piccolo centro. Una musica discreta, adatta al clima ed alla circostanza.

Un omaggio ai cittadini che non ci sono più voluto dall'amministrazione comunale così come un lungo tappeto blu ed un addobbo di crisantemi.

«In questo luogo - spiega il sindaco Michele Arvonio - custodiamo la nostra memoria, le radici di ognuno di noi e ci é sembrato doveroso ricordare chi non c'è più dando un segnale di attenzione e di rispetto. Il nostro cimitero ha bisogno di essere sistemato in maniera strutturale ma ci siamo insediati da poco e non é stato possibile. Non per questo abbiamo rinunciato a prendercene cura».