Venerdì 5 Luglio 2019, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 23:00

Brutta avventura per Matteo Milli, nuotatore italiano molto conosciuto dagli appassionati che fa parte della spedizione italiana in queste Universiadi di Napoli e della Campania 2019. Dall’auto di Milli, infatti, è stata rubata quest’oggi la radio insieme con il navigatore, per il più classico dei furti di città.«Grazie Universiade per le prime 3 ore passate qui!» ha scritto il nuotatore dal suo account Facebook, subito raggiunto da decine di commenti: da una parte chi attacca Napoli, dall’altra chi la difende, con lo stesso Milli a confermare che «…queste bestie ci sono ovunque, ultimamente in Italia fin troppe! E spesso sono italiani». L’episodio si aggiunge all’aggressione ai danni dell’atleta congolese avvenuta nei pressi del San Paolo nella serata di mercoledì e alla truffa avvenuta ai danni di un giovane straniero proveniente da una delegazione delle Universiadi, alloggiato in una delle navi da crociera che fungono da villaggio nel Porto di Napoli.