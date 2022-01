Vaccini Covid a Napoli, niente somministrazioni a Capodanno: ecco quando riapriranno i centri vaccinali

Niente vaccini oggi a Napoli: come annunciato dall'Asl Napoli 1, questa mattina sono rimasti chiusi gli hub vaccinali della Mostra d'Oltremare e della Fagianeria del Real bosco di Capodimonte. Da domani ricominceranno regolarmente le somministrazioni: a Fuorigrotta e a Capodimnte i centri riapriranno alle 9 e resteranno aperti fino alle 18 per le inoculazioni riservate ai cittadini dai 12 anni in su, prima, seconda o terza dose senza prenotazione.

«Fin da subito l’Aasl Napoli 1 Centro è stata coprotagonista dello sforzo che la Regione Campania ha messo

in atto per raggiungere il maggior numero di cittadini nel somministrare le vaccinazioni. Oggi più che mai

siamo pronti a confermare e rinnovare questo sforzo, puntando a un maggior numero di presenze presso i

centri vaccinali aziendali», spiega il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva.

Da martedì, invece, ricomincerà anche la campagna vaccinale per i bambini 5-11 anni: dalle 14 alle 18, tutti i martedì, i giovedì e i venerdì, i piccoli saranno accolti nell'hub di Fuorigrotta trasformato in un enorme luna park. Il mercoledì, dalle 12 alle 14, saranno invece aperti i centri vaccinali pediatrici dei distretti sanitari per le somministrazioni riservate ai più piccoli.