Vaccini Covid a Napoli, pronte 40mila dosi per sette giorni di Open day: «Ora venite a vaccinarvi»

«Se non lo avete ancora fatto venite a vaccinarvi. Solo così riuscirete a salvaguardare la vostra salute e quella degli altri». Ciro Verdoliva, manager della Asl Napoli 1, in occasione dei nuovi Open day pronti a partire, lancia l'ennesimo appello ai No vax - mentre anche di domenica pomeriggio controlla personalmente che tutto fili liscio nel Covid center dell'Ospedale del mare dove sono in quarantena gli 87 afgani arrivati nei giorni scorsi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati