Pronti tre nuovi hub per i vaccini a Napoli: 3.800 dosi al giorno, disponibili 21 box

Ventuno box vaccinali per un totale possibile di 3800 vaccinati al giorno in più oltre i 4.500 già possibili nei 15 box della Mostra d'Oltremare. È questo il nuovo triplo hub vaccinale di Napoli, con i punti costruiti dall'Asl Napoli 1 alla Fagianeria nel Bosco di Capodimonte, nel Museo Madre e alla Stazione Marittima. I punti vaccinali sono praticamente pronti: alla Fagianeria verrà consegnato tutto per giovedì della prossima settimana, alla Stazione Marittima si ultimano i ritocchi, mentre al Madre è tutto approntato.

Il tour dei tre hub comincia della Fagianeria di Capodimonte: «Qui verranno - spiega Marco Papa, direttore della programmazione aziendale e del coordinamento vaccinale dell'Asl Napoli 1 - sette box vaccinali che possono arrivare a circa 1300 vaccinati al giorno. Come in tutti gli hub qui ci sarà un medico e un infermiere per ogni box. Si entrerà da Porta Miano dove c'è un ampio parcheggio esterno e stiamo organizzando una navetta per raggiungere la Fagianeria per chi non vuole fare uan passeggiata nel bosco». La Fagianeria è un edificio storico, che era stato completamente ristrutturato e per il quale si stava immaginando, prima del covid, un futuro espositivo o di ristorazione. Ora è dedicata ai vaccini mentre tutto il bosco è chiuso, come il Museo di Capodimonte, in zona rossa. «La convocazione negli hub sarà su base territoriale», spiega Papa, e quindi in questa struttura ci saranno anche i grandi quartieri della periferia come Scampia e Secondigliano.

Già pronto nel cuore del centro della città, invece, il centro vaccinale del Museo Madre, che si trova nel primo salone all'ingresso del Museo di Arte Contemporanea: 4 box per un massimo di 700 vaccinati al giorno. «Abbiamo anche voluto porre - spiega la presidente del Museo Angela Tecce - dei piccoli segni di un museo di arte contemporanea, con le fotografie del nostro Mimmo Jodice, di Luciano Romano, Sergio Fermariello, dei piccoli segni per invitare le persone a capire questo luogo. Speriamo che il centro vaccinale potrà convivere con il Museo che magari può riaprire ad aprile, e che le persone possano venire qui per la dose e avere anche dei biglietti scontati. Il vaccino è la nostra arma per il futuro, la cultura è una risorsa e anch'essa arma per il futuro, c'è quasi una sinonimia tra le due cose». Anche Capodimonte programma dei biglietti scontati per il Museo per chi andrà lì a fare il vaccino.

Di fronte a Piazza Municipio c'è il terzo hub praticamente pronto, quello alla Stazione Marittima, che da ingresso cittadino per centinaia di migliaia di crocieristi l'anno, diventa centro con dieci box per 1800 vaccinazioni al giorno. «I lavori sono praticamente finiti - spiega Papa - ora aspettiamo le adesioni dei medici di base, ma soprattutto aspettiamo i vaccini. Speriamo di avere presto le tante dosi promesse per partire con tutta la popolazione».

