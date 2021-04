Campania, parte l'anagrafe dei sanitari no vax: chiesto l'elenco di chi ha rifiutato la dose. Dai medici ai farmacisti, le categorie nel mirino

L'Unità di crisi della Regione Campania ha chiesto a tutte le Asl e agli ordini delle professioni sanitarie l'elenco di dipendenti e iscritti per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale anti covid19. L'Unità di Crisi della Campania ha inviato la lettera nella tarda serata di ieri, rispondendo al decreto legge 44 del governo sui provvedimenti nei confronti dei lavoratori del settore medico che non si sono vaccinati. L'Unità di crisi chiederà ovviamente i motivi della non vaccinazione per appurare quali siano coloro che, senza reali problemi ostativi, abbiano rifiutato il vaccino. L'anagrafe è richiesta anche ai datori di lavoro degli operatori che lavorano in strutture sanitarie, socio-assistenziali pubbliche o provate, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali medici. Gli elenchi devono pervenire all'Unità di crisi entro il 6 aprile.

