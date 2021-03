Vaccino Covid, De Luca lancia il pass vaccinale: «Pronte quattro milioni di card»

Ad oggi «abbiamo distribuito centomila card di avvenuta vaccinazione, stamperemo altre 4 milioni di card. Credo possa essere una cosa importante dare una garanzia, dimostrare che abbiamo zone, comuni, operatori turistici che possono garantire sicurezza. È una carta in più». Lo ha detto, in diretta streaming agli Stati generali del Turismo, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Vaccini, Draghi silura Arcuri e accelera: regole uniche per le... IL LOCKDOWN Nuovo dpcm, stop scuole in zone ad alta incidenza. Atteso Dpcm,... L'EPIDEMIA Covid, a Brescia scoperta la “variante nigeriana”. Il... L'EPIDEMIA Le varianti del virus aumentano il rischio di «una quarta...

LEGGI ANCHE Turismo, Garavaglia a Sorrento: «Faremo le vacanze in Italia»

Al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, dice di avere «uno stato d'animo di fiducia» nei confronti del nuovo governo, «certo poi bisogna vedere i fatti». E ribadisce il punto di lotta della Campania in merito alla campagna vaccinale: «l'affermazione di un criterio semplice, un vaccino per ogni cittadino». «Mi auguro che a partire da fine marzo, dopo che avremo completato gli ultra ottantenni e gli operatori socio sanitari, questo criterio sia seguito e la Campania possa recuperare le dosi di vaccino in meno che ha ricevuto», ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA