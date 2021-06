Vaccino day per ballerini e orchestrali del Teatro San Carlo

Vaccino day per ballerini, cantanti, orchestrali, maestri del coro e del Ballo del teatro San Carlo di Napoli. L'iniziativa, si legge in una nota, rientra nell'ambito dell'accordo sottoscritto tra i sindacati e la Regione Campania per estendere la campagna vaccinale anche ai lavoratori delle aziende. «Il 'vaccino day' per i lavoratori del San Carlo rappresenta un tassello importante per gli intenti e le progettualità del teatro che ha riaperto al pubblico in presenza con una ulteriore garanzia di sicurezza nel rispetto delle norme anticovid.

L'iniziativa è tesa non solo a tutelare i lavoratori stessi ma anche ad offrire una maggiore tranquillità al pubblico del San Carlo che potrà godersi le opere, i balletti e i concerti in un «Teatro sicuro», si legge nella nota del San Carlo. Soddisfazione viene espressa dai vertici del Teatro, il Sovrintendente Stéphane Lissner e il Direttore generale Emmanuela Spedaliere, e dal Direttore generale della ASL Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva «per la partecipazione sentita degli artisti al protocollo del Massimo partenopeo con la Asl».