Di buon mattino ieri, dopo la notte di pioggia battente, escavatori e operai si sono presentati ai margini della voragine di via Morghen per iniziare i lavori di riempimento della profonda buca e di ripristino del manto stradale. A Metà mattinata, sempre ieri, polizia municipale e carri gru si sono presentati qualche metro più giù per liberare le strisce blu dalle residue auto in sosta e avviare una nuova viabilità a doppio senso di marcia, per snellire il peso del traffico che soffre per via della chiusura del percorso principale verso San Martino. Però al di sotto dell’area dove le auto sono abitualmente parcheggiate, s’è scoperto un dissesto talmente profondo da imporre la recinzione immediata e il divieto di utilizzo di una fetta di strada.

Insomma, non c’è pace per via Morghen, da un lato si avviano i lavori per la soluzione di un problema, dall’altro si ricomincia con la scoperta di un nuovo guaio, che era sotto gli occhi di tutti, e va risolto immediatamente.



Era previsto che s’iniziassero i lavori sulla voragine a partire da ieri e così è stato. Nessun ritardo per via del nuovo allagamento di sabato scorso, nessun tentennamento dopo la pioggia battente, anche perché la voragine viene coperta, ogni sera, da un ampio telone che dovrebbe evitare alla pioggia di infilarsi copiosa nello sprofondamento.

Di primo mattino la notizia dell’avvio dei lavori è stata celebrata con un post social dell’assessore alla viabilità Edoardo Cosenza. Per l’intera giornata un escavatore ha operato con prudenza mentre all’interno della voragine si alternavano esperti tecnici ed operai alla ricerca della maniera migliore per procedere.

Confermato il percorso di attività, con lavori di riempimento del sottosuolo rapidi in modo da consentire il ripristino dell’area superficiale entro venti giorni e ipotizzare una riapertura completa di via Morghen addirittura nella settimana di Pasqua, ma solo se non ci saranno imprevisti né difficoltà.

Bisognava mettere in pratica un’ordinanza per rendere a doppio senso quella via che, abitualmente, è a senso unico. Provvedimento necessario per rendere più agile la circolazione che, fino a ieri mattina, prevedeva una svolta per chi proveniva da San Martino, su via Donizetti e Piazza Fuga con un costante intasamento di quell’area. Il doppio senso permette, invece, di convogliare le auto verso la più accogliente parte alta di via Scarlatti per giungere agevolmente in piazza Vanvitelli.Per consentire il doppio senso è stato necessario annullare il parcheggio a pettine nelle strisce blu di quel pezzetto di via Morghen,Nessuno se n’era accorto per via delle auto in parcheggio costante.Subito è stata convocata la protezione civile che ha imposto la recinzione del lungo tratto dissestato e ha chiuso anche uno dei due accessi al garage a servizio del supermercato. Richiesta di lavori urgenti per quella zona e superlavoro per i vigili che, per mantenere comunque operativo il previsto doppio senso di marcia, a causa della riduzione della carreggiata, sono adesso costretti a un presidio 24 ore su 24 della zona.Nella giornata di ieri è arrivato il definitivo placet alla riapertura di via Beniamino Cesi, sempre al Vomero, chiusa per via di lavori malfatti del recente passato. L’asfalto è stato ripristinato e, due giorni dopo la chiusura dei lavori, la municipalità ha consesso il permesso alla riapertura.Nel frattempo, nel pomeriggio di ieri è stato segnalato un grave dissesto all’incrocio fra via Scarlatti e via Mattia Preti che attualmente è segnalato da una recinzione.Difficoltà anche a Fuorigrotta con via Cavalleggeri d’Aosta isolata per via di caduta di calcinacci e acqua copiosa dal ponte che la sovrasta. Transito vietato sotto al ponte e caos.