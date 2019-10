Choc in via Cesario Console a Napoli: vigile urbano si uccide con la sua pistola, aveva 52 anni

All’alba di oggi i carabinieri della Stazione Chiaia sono intervenuti in via Cesario Console per il suicidio di un uomo. Sul posto si è appurato che si tratta di A. M. di anni 52, agente in servizio della Polizia Municipale di Napoli che si è tolto la vita con un colpo di pistola. Non si conoscono le cause dell'insano gesto. Il Comando della Polizia

Locale e tutti gli operatori sono vicini alla famiglia del collega scomparso che da una decina di giorni, su sua richiesta, era in servizio presso l'Unità Operativa di Palazzo San Giacomo. © RIPRODUZIONE RISERVATA