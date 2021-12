Stanotte gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Vicinale Palazziello una persona a bordo di un’auto. I poliziotti hanno scoperto che l’uomo, sottoposto dallo scorso luglio alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di Napoli, si era allontanato senza autorizzazione; inoltre, hanno accertato che l’auto su cui viaggiava era stata rubata lo scorso sabato. Francesco Leone, 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto e per ricettazione.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Napoli, controlli a Poggioreale: arresti, denunce e multe da migliaia... L'EVASIONE Napoli, evade dagli arresti domiciliari: 31enne arrestato nel rione... L'AMBIENTE Tagliano la legna nel Parco sorpresi e arrestati in 5