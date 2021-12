I carabinieri della stazione di Napoli rione Traiano hanno arrestato per evasione Luigi Diana, 31enne del quartiere Soccavo già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno notato l’uomo che passeggiava per il quartiere nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Lo hanno bloccato ed arrestato. L’uomo è in attesa di giudizio.