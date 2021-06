Violenza in famiglia a Napoli, aggredisce l'ex moglie per denaro: arrestato

Aggredisce l'ex moglie per denaro, e viene arrestato. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Banchi Nuovi per una lite familiare. I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata vittima di un'aggressione da parte dell'ex marito che, dopo aver ottenuto da lei una somma di denaro, aveva tentato di estorcergliene dell'altro minacciandola con un coltello da cucina e colpendola in diverse parti del corpo; inoltre, prima di allontanarsi, aveva tentato di tranciare il tubo del gas domestico minacciando di creare ulteriori danni se la donna non gli avesse dato ciò che chiedeva.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite della vittima, hanno rintracciato l'uomo in via Santa Chiara: Vincenzo Mundula, 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina e lesioni aggravate.