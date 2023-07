Autostop diventa un incubo: violentata e lasciata in autostrada, arrestato 35enne napoletano

Aveva trovato qualcuno che le desse un passaggio in autostop, ma si è rivelato un incubo. È accaduto ad una ventenne pugliese in vacanza nella Riviera romagnola dove aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza per il ponte del Primo maggio. Oggi, a distanza di mesi, è stato individuato e arrestato l'uomo che l'ha violentata e poi lasciata in autostrada.

Il presunto autore della violenza che si è consumata fra Rimini e Pesaro è finalmente in carcere. Si tratta di un operaio di 35 anni, originario di Napoli e residente del Pesarese.

Il gip ha emesso un’ordinanza di custodia in carcere e crede che sarebbe lui l’uomo che ha concesso un passaggio alla giovanissima autostoppista che era diretta alla stazione di Rimini.

Secondo il racconto della giovane donna, l'uomo l’avrebbe caricata in auto, convinta ad assumere cocaina e poi l’avrebbe violentata per poi scaricarla sulla A14 all’altezza del territorio di Pesaro.