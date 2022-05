Offre un passaggio a due giovani picchiato e rapinato: 60enne in ospedale

Concede un passaggio a due ragazzi, dopo poco viene picchiato e rapinato del portafoglio. E' accaduto giorni fa a Sarno, in via Sarno-Palma. L'episodio è stato denunciato dalla vittima alla polizia. I due banditi, di giovane età, si trovavano nella zona industriale di Sarno, quando avevano notato l'auto della vittima transitare intorno a mezzanotte circa. L'uomo stava rientrando a casa, quando si è imbattuto nei due sconosciuti che cercavano un passaggio facendo l'autostop.

A quel punto il primo si era fermato, facendo salire i due a bordo. Dopo qualche minuto, la coppia di giovani aveva preteso che l'uomo accostasse per fermare così l'auto in strada. Poi - stando al racconto dell'automobilista - lo avrebbero minacciato, pretendendo l’automobile e i soldi.

L'uomo, di circa 60 anni, ha tentato di opporsi provando a cacciare i due dall'auto, ma ha avuto la peggio, perchè i due lo hanno colpito con schiaffi e pugni al volto. Questi ultimi, poi, si sono dileguati rapidamente. Per l'uomo è stato necessario il ricovero in ospedale, a Sarno. Dieci i giorni di prognosi a causa delle ferite riportate. Sull'episodio è stata sporta denuncia alla polizia, per identificare i due banditi.