Vomero, inseguiti due ladri tra strade contromano e passanti terrirozzati

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ventenne napoletano ieri sera è stato fermato in via Bernini, dopo la chiusura dei negozi e un inseguimento tra strade contromano e passanti terrorizzati, che è finito con un incidente in via Giacinto Gigante, sempre al Vomero. I militari dell’Arma avevano notato il ragazzo in sella a uno scooter: assieme a un altro, indossava uno scaldacollo e il casco integrale e aveva con sé un grosso zaino con all'interno una grossa cesoia e diversi strumenti atti allo scasso.