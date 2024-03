Napoli, il gruppo whatsapp dei parcheggiatori abusivi: «Se arrivano i vigili mando un messaggio»

È l’avventura bizzarra accaduta all’influencer Giuseppe Russo, ideatore della pagina facebook «Il mio viaggio a Napoli», seguita da oltre un milione di follower.

Giuseppe racconta la sua ultima esperienza, ossia il dialogo con un parcheggiatore abusivo che «lavora» all'esterno di un locale serale. «Oltre a chiedere il solito compenso per la sosta – racconta Giuseppe - l'abusivo mi chiede il numero di cellulare e la questione mi turba non poco. Gli chiedo il motivo, e lui mi risponde che lo chiede a tutti i clienti per offrire una maggiore garanzia. Il parcheggiatore inserisce in un gruppo whatsapp i numeri dei propri clienti, quelli che in quel momento hanno l'auto parcheggiata in divieto di sosta o sprovvista di ticket, per avvisarli dell’arrivo della polizia municipale».

Un paradosso che sembra essere anche gradito ai clienti rassicurati dal non essere sanzionati. «Quella sera – continua l’influencer – ho visto i ragazzi che ringraziavano l’uomo, alcuni lo consideravano un genio, che assurdità.

Il parcheggio abusivo resta e resterà una violenza». E conclude: «Più che da raccontare ed applaudire, questa è la Napoli collusa di cui bisogna solo vergognarsi».