Vomero, si finge disabile e aggredisce la vittima con una stampella: arrestato 50enne di Ercolano

Si finge invalido e si fa aiutare da un uomo ad entrare in un garage, poi utilizza la stampella per aggredirlo e lo rapina insieme ad un complice. È finito in carcere un pregiudicato 50enne residente ad Ercolano, in provincia di Napoli. Gli agenti del commissariato Vomero lo hanno fermato tre giorni dopo la denuncia di una rapina avvenuta nel quartiere napoletano.

La vittima aveva descritto i fatti, spiegando di essere stato aggredito in maniera violenta a colpi di stampella da quello che lui credeva un invalido e che aveva aiutato.

Invece, una volta entrati nel cancello del garage, il 50enne ed un complice lo hanno rapinato, portandogli via il cappotto e un portafoglio con all'interno del denaro.

Grazie alle minuziose indagini condotte dai poliziotti e coordinate dalla settima sezione della Procura di Napoli, è stato subito eseguito un fermo, convalidato dal gip, per rapina aggravata e lesioni. La vittima, colpita con la stampella, ha riportato ferite al volto, contusioni e un trauma cranico con una prognosi di oltre 20 giorni. Il 50enne, che si era finto invalido, è stato riconosciuto e ora è un carcere.