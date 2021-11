Whirlpool Napoli, tensioni in piazza e vertice in prefettura: «Orlando disponibile per la continuità lavorativa»

Sono circa 500 i manifestanti, tra disoccupati organizzati e sigle sindacali, che si sono radunati all'ingresso della prefettura di Napoli dove è in corso un tavolo tecnico sulla crisi industriale per il lavoro alla presenza del ministro del Lavoro Andrea Orlando e del sindaco Gaetano Manfredi.

Scandiscono slogan per il lavoro e hanno acceso qualche fumogeno colorato. Alle poche decine di manifestanti Whirlpool che erano presenti e attendevano l'esito del tavolo, si sono aggiunte alcune centinaia di disoccupati organizzati aderenti alle sigle Banchi nuovi e 7 novembre che al loro arrivo in piazza del Plebiscito hanno costretto il cordone di polizia che transennava la strada ad indietreggiare fino a guadagnare l'ingresso della prefettura, dove si sono fermati.

APPROFONDIMENTI LA VERTENZA Whirlpool, tensione per l'arrivo di Orlando in prefettura a Napoli LA VERTENZA Whirlpool Napoli, il Tribunale dice sì ai licenziamenti:... LA VERTENZA Whirlpool Napoli, l'operaio all’ufficiale giudiziario con... WHIRLPOOL-FABBRICA-LAVORO Whirlpool Napoli, la delusione in fabbrica degli operai: «Qui...

Qualche momento di tensione nel confronto con le forze dell'ordine, con un paio di ombrelli che sono volati all'indirizzo dei poliziotti ma nulla più di questo.

«Abbiamo registrato da parte del ministro Orlando la disponibilità a farsi carico, insieme agli altri ministri, di una soluzione che garantisca continuità lavorativa ai 320 dipendenti della Whirlpool di Napoli». Così il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci al termine del vertice con il ministro Orlando. «Il 30 novembre - aggiunge - è dietro l'angolo e i lavoratori non possono subire un altro ricatto, quello della mancanza di continuità occupazionale, che si aggiungerebbe al licenziamento avviato. Quella dei tempi decisi da Whirlpool è un'altra pugnalata che abbiamo denunciato al ministro Orlando».

«Sul tempo e sulla gestione del progetto, il ministro ci ha assicurato che se ne farà carico immediatamente, attraverso degli incontri che ci saranno già la prossima settimana», spiega. «C'è una disponibilità, dobbiamo come sempre continuare ad incalzare il Governo e l'azienda - conclude Ricci - con la nostra mobilitazione, affinché ci vengano date risposte immediate sulle garanzie occupazionali per i lavoratori».