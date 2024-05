Al Circolo dell'Unione il progetto «Città Patrimonio dell'Unesco» del Rotary 2101

Organizzata dal Distretto 2101 del Rotary, domani, dalle 9.30 alle 13.30, al Circolo dell'Unione, in via San Carlo, verrà presentata la seconda edizione del progetto «Città patrimonio dell'Unesco». Sarà anche l'occasione per proclamare i vincitori del Premio Fotografico «Città e paesaggi UNESCO della Campania».

Dopo i saluti di Ugo Oliviero, Governatore del Distretto 2101, Mariano Bruno, Segretario Corpo Consolare di Napoli, Matteo Lorito, Rettore della Federico II, Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, Laura Lieto, vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, e Michele di Bari, prefetto di Napoli, Maurizio Di Stefano, presidente della Commissione Distrettuale “Città Patrimonio dell’UNESCO”, e Alessandro Castagnaro, Past Governor Rotary Distretto 2101, presenteranno il progetto distrettuale.

Interverranno Alfonso Andria, delegato del Rotary Club di Salerno, Aldo Aveta, del Rotary Club Napoli, Maria Grazia Falciatore, capo di Gabinetto del Comune di Napoli, Mariano Nuzzo, soprintendente Abap per l’area Metropolitana di Napoli, e Rosanna Romano, della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione.

Per quanto riguarda il premio fotografico “Città e paesaggi UNESCO della Campania” ci saranno la Proclamazione e la consegna dei premi, con la proiezione del filmato vincitore con intervento degli autori. Introdurranno Grazia Torre, della Commissione Distrettuale “Città Patrimonio dell’UNESCO”, Angelo Coviello, coordinatore Gruppo Partenopeo Presidente Rotary Club Napoli Est, e Pasquale D’Errico, presidente Rotary Club Napoli Nord Est.