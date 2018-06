Alberto Angela: «Io napoletano dentro, questa città è la mia oasi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Giugno 2018, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 10:55

«Non potete capire Napoli. Non capirete mai Napoli». È una delle emblematiche frasi di Curzio Malaparte in La pelle. Eppure c'è chi sembra averla capita fino in fondo, nella sua complessità e nelle sue contraddizioni, esaltandone e la bellezza e le radici ancestrali. È Alberto Angela, da ieri cittadino onorario della città partenopea. Un riconoscimento che rispecchia la volontà popolare, frutto di una petizione che il sindaco de Magistris ha colto in tempi brevi. Gremita la sala dei baroni del Maschio Angioino, soprattutto di giovani studenti che hanno circondato Alberto con un caloroso abbraccio collettivo, alla ricerca di selfie e autografi, applaudendo e trepidando per un volto noto della tv e della divulgazione scientifica che è anche un sex simbol.«Non sono riuscito a gestire l'emozione. Mi sentivo come uno sposo all'altare, ero preparato ma l'affetto e il calore mi hanno travolto. Qui c'è un'empatia diversa; avverti che la gente ti vuole bene veramente quando ti saluta».«Ho sempre cercato, raccontando Napoli e dintorni, di fare un lavoro sincero, trasparente, ponendo l'accento soprattutto sulle persone, su un'umanità speciale».«E quale città al mondo non ne ha? Napoli è un fiore che ha un profumo più intenso degli altri, ma ha anche molte spine. Bisogna saperlo maneggiare. Napoli non è solo una città, ma una piccola civiltà che portata in un'altra parte del mondo resterebbe uguale. È un posto che ha mantenuto intatte le sue tradizioni, che riconosce ancora il valore della famiglia, dell'importanza delle relazioni, del parlare. La lingua napoletana è un modo per riconoscersi, per proteggersi, per dire Noi siamo qui».«Ero un adolescente quando mossi i primi passi come oceanografo nell'acquario Anton Dohrn. Ricordo la professoressa Flegra Bentivegna, i suoi insegnamenti. Fu anche grazie a lei che feci della scienza la mia vocazione».«L'ultima volta ho festeggiato qui il mio compleanno esplorando la Galleria Borbonica con i miei figli. Un luogo che per me davvero rappresenta il piacere della scoperta. Abbiamo percorso 14 chilometri a piedi ma eravamo entusiasti. Capisci come in tempi di guerra la città abbia saputo arrangiarsi».«Un'oasi, la definirei. Anche lontano dalla città. Pensate che quando ero in Antartide la base italiana aveva tre cuochi di Napoli, ovviamente i migliori. Uno di loro l'ho incontrato oggi, a distanza di anni, con un affetto immutato».«E fino a essere una delle culle dell'Illuminismo. Segno ne è il San Carlo, primo teatro d'opera d'Europa. Non è certo un caso che sia qui».