Baia Sommersa, una colonna tortile d'epoca romana recuperata dal fondo del mare

Una colonna tortile in marmo d'età romana - una particolare colonna ritorta, cioè attorcigliata in spire lungo l'asse verticale - è stata ritrovata di recente durante una ricognizione sul fondale di Baia Sommersa, nei Campi Flegrei.

I dettagli della scoperta, con tanto di foto dell'antico manufatto e del sito del ritrovamento, sono stati affidati ad un post pubblicato sulla pagina Facebook del Parco archeologico dei Campi Flegrei, che scrive: «Al primo giorno di ricerche, appena riavviate nel Parco Sommerso di Baia, ​ non è potuta mancare una piacevolissima sorpresa: una splendida colonna tortile in marmo! I nostri operatori hanno subito provveduto a metterla in sicurezza in attesa di farla conoscere ai visitatori del nuovo percorso di visita, in via di definizione!»