Napoli Est, fermento a Barra per la festa dei Gigli: tornano ballate, concerti e mostre

Grandi aspettative e fermento a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, dove ritorna la tradizionale e seguitissima festa dei Gigli. La kermesse, dopo tre anni di stop, si arricchisce di numerose iniziative fino alla popolare Ballata dei Gigli che porta in strada migliaia di seguaci, tra cui molti giovanissimi. Ad animare il popoloso quartiere di Napoli Est, infatti, oltre le iniziative delle singole associazioni, ci saranno anche una esposizione, una mostra e un convegno che intendono approfondire le radici storiche della festa napoletana.

La serenata nel centro storico e il concerto di Enzo Gragnaniello del 31 agosto hanno aperto i festeggiamenti che, da quest'anno, vedono partecipe il Comune di Napoli accanto alle diverse storiche realtà. Si prosegue, quindi, con l'alzata della borda, la "spina dorsale" di ogni giglio, da parte delle singole associazioni: iniziative previste nel tardo pomeriggio tra venerdì 8, lunedì 11 e mercoledì 13 settembre. Un momento particolare è rappresentato dall'accensione delle luminarie tra le strade di Barra previsto per venerdì 15 settembre alle 18 cui segue, alle ore 19, la sfilata del carro allegorico dell'associazione La Formidabile.

Residenti e appassionati potranno ammirare i gigli "spogliati" - strutture piramidali in legno - attraverso le prime alzate previste nelle serate di sabato 16 e domenica 17. La settimana della Ballata è ricca di appuntamenti artistici: si apre lunedì 18 con la serata musicale dedicata al maestro Raffaele Improta per proseguire con gli intrattenimenti curati dalle varie associazioni. La processione di Sant'Antonio è prevista venerdì 22 alle ore 18 cui segue, alle 21, il concerto in piazza Spinelli di Carlo Faiello e Isa Danieli.

Il fine settimana prosegue con il Sabato delle Fanfare e l'esibizione musicale con Premio "55 a' museca d' 'a Barra". Il riconoscimento sarà assegnato alla migliore esibizione della fanfara e alla migliore performance del cantante che si esibiranno sul palco in piazza Vincenzo de Franchis.

La giuria - composta da musicisti, arrangiatori e autori - premierà la qualità dell'arrangiamento, la creatività del repertorio e l'interpretazione del brano.

È domenica 24 settembre l'evento più atteso di sempre con la tradizionale Ballata dei Gigli lungo le strade di Barra a partire dalla mattinata fino alle 2 di notte del giorno dopo. Sono sette le paranze - Gioventù Bruscianese, Insuperabile Barrese, Nuova Gioventù di Casavatore, Partenope barrese, Amici Miei/Papera barrese, Formidabile barrese e Mondiale barrese – che dovranno farsi spazio tra le strette strade del centro storico dove arriveranno migliaia di appassionati. Ogni Giglio, accompagnato dalla propria musica, prosegue tra la folla arricchendo la competizione che va avanti tra canzoni e sfottò tra i diversi gruppi.

La storia della festa di Barra e il suo importante patrimonio artistico e culturale sono al centro di altri eventi curati, in particolare, dall'associazione culturale Passione infinita e dalla confederazione Settembre barrese insieme a Museo di Napoli, Società operaia mutuo soccorso di Barra, Centro Ester, SavioGroup, Parrocchia Ave Gratia Plena e Dreammusic. Si parte il 9 settembre alle 19:30 con l'inaugurazione della quattordicesima mostra dei Gigli in miniatura e la settima edizione della mostra fotografica: a ospitarli è l'oratorio dell'Arciconfraternita della Santissima Annunziata in corso Sirena 265. Il medesimo spazio accoglierà il convegno dedicato alla popolare festa previsto per martedì 12 settembre alle 17:30.

La festa dei Gigli di Barra è una delle più antiche in Campania e con essa si intrecciano fede, cultura, arte e creatività. Una ricchezza che sarà ulteriormente valorizzata con la nascita di una specifica Fondazione.