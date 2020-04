LEGGI ANCHE

Dedicare la prima apertura al pubblico al personale ospedaliero, dai medici agli infermieri ai tecnici in prima linea contro il Covid,Sono due degli obiettivi annunciati dal nuovo sovrintendente del Teatro di San Carlonell'incontro di oggi in videoconferenza, attraverso un'apposita piattaforma online, con tutti i lavoratori del Lirico di Napoli. Quasi 300 i dipendenti collegati in rete per questo primo contatto, forzatamente a distanza, tra Lissner e il personale.