Napoli, Lissner s'insedia ufficialmente al San Carlo: «Riapartiremo con energia e determinazione»

Si è insediato ufficialmente mercoledì 1 aprile 2020, il Sovrintendente del Teatro di San Carlo«La sovrintendenza del Lirico più antico d’Europa – afferma Lissner - rappresenta per me un onore e al tempo stesso una sfida. Il mio incarico, partito ufficialmente mercoledì 1 aprile, coincide con un momento difficile della vita di tutti noi, ma ciò non mi impedisce di voler esprimere la più sentita vicinanza e inviare i miei saluti più cordiali a Napoli e ai napoletani.. Sarà una riapertura speciale, dedicata a medici e infermieri, saranno loro i primi a dover entrare gratuitamente al San Carlo assieme alle loro famiglie. A loro va tutta la nostra gratitudine. Desidero anche ringraziare tutti i lavoratori del San Carlo per la collaborazione con cui partecipano alla gestione di questo momento e il pubblico per la pazienza e l’amore che dimostrano per il nostro Teatro. Ancora una volta rivolgo un grato pensiero ache così validamente mi ha preceduto. Colgo l’occasione per presentare la squadra che mi affiancherà, definita anche nell’ottica di una valorizzazione delle risorse interne: la direzione generale è affidata a Emmanuela Spedaliere con delega sull’area marketing e educational,assume la direzione delle risorse umane, restano invariati gli incarichi del direttore amministrativoe del direttore Immobili e Sicurezza. A coordinare l’area artistica, di cui assumo la direzione, saràmentrediventa direttore dell’organizzazione della produzione. Nasce poi un innovativo Dipartimento di Ricerca, Editoria e Comunicazione, che comprende anche le risorse multimediali e la valorizzazione dell'archivio e del museo Memus, con alla direzione».Il Sovrintendente Lissner conferma che sono annullati per forza maggiore tutti gli spettacoli programmati fino alla fine del mese di aprile, ma invita fin da ora tutti i cittadini e gli appassionati sostenitori del San Carlo a restare idealmente in contatto anche attraverso le pagine web e social, in attesa di poter riaprire le porte dello storico Teatro napoletano con una programmazione che si preannuncia già ricca ed entusiasmante.