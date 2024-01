Il Plart compie 16 anni: ingresso gratuito e percorsi dedicati per festeggiare

Il Plart di Napoli compie 16 anni. Per celebrare l’evento aprirà le sue porte gratuitamente a tutti il 25 gennaio. Sono in programma molteplici eventi per far conoscere ai più uno dei musei più originali della città. Ma il Plart non è solo un museo.

Il Plart è uno spazio polifunzionale dedicato alla ricerca e all’innovazione per il recupero, il restauro e la conservazione delle opere d’arte in plastica. La Fondazione Plart, “Plastiche e Arte”, nasceva il 25 gennaio del 2008. Vide la luce in uno dei tanti palazzi antichi e nobiliari di Napoli, in via Giuseppe Martucci 48.

Attraverso le sue esposizioni porta nel mondo della plastica. Il museo fa rivivere la storia di questo materiale polimerico a partire dalla fine dell’Ottocento, grazie a una collezione ricca di oltre 2000 pezzi. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al grande lavoro di ricerca e studio portato avanti da Maria Pia Incutti.

La collezione, costruita nel corso di 30 anni, rappresenta un punto di riferimento nel mondo della plastica.

La raccolta, fusione delle donazioni dei fondatori Maria Pia Incutti e Salvatore Paliotto, dà dignità ad ogni suo pezzo. Così, tra una penna anonima e una bambola di inizio secolo scorso, è possibile trovare pezzi di designer e artisti contemporanei come Piero Gilardi, Gaetano Pesce, Tony Cragg e tanti altri.

In occasione dei suoi primi 16 anni al Plart ci sarà una ricca programmazione gratuita che il 25 gennaio si articolerà in tre fasce orarie. La giornata di festeggiamenti inizierà alle 11:30 con una visita guidata al Museo. Proseguirà alle 16:30 con il workshop “Quanta vita c’è in un albero” a cura di Enza Monetti e destinato a grandi e piccoli, previa prenotazione tramite mail. infine, alle 17:30 ci sarà una visita guidata con il direttore di Plart Vision per scoprire i linguaggi multimediali. Non mancheranno degustazioni e souvenir.

«Dopo 16 anni ancora abbiamo la forza di continuare le nostre attività – dichiara Maria Pia Incutti, presidente della Fondazione Plart – sempre all’insegna dell’avanguardia e dell’innovazione tecnologica. Ringraziamo chi ha creduto in noi e ci segue sin dal 2008. Non possiamo dire lo stesso delle Istituzioni, che in questi anni sono state per lo più latitanti. Resta, infatti, una grande incertezza per il futuro perché ho ormai un’età avanzata e provo dolore all’idea che la Collezione Plart, unica nel mondo, possa emigrare oltre i confini della Campania. Ma spero ancora che ci sia un futuro per il Museo Plart».

Nel 2009, per il particolare valore della sua collezione, il Plart è stato riconosciuto dalla Regione Campania come Museo di interesse regionale. Nel 2010 è inoltre entrato a far parte della rete dei Giacimenti del Design Italiano istituita dalla Triennale di Milano – Museo del Design. Dal 2020, infine, il Plart fa parte anche dei Luoghi del Contemporaneo del MiBACT per la mappatura e la promozione della rete dei luoghi dell’arte contemporanea in Italia.