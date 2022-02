Laurea honoris causa a padre Antonio Loffredo

L’Università del Sannio conferirà a padre Antonio Loffredo, il “parroco visionario” del Rione Sanità, la laurea magistrale honoris causa in Economia e management. La cerimonia si terrà giovedì 24 marzo 2022, alle 11, nell’Auditorium di Sant’Agostino a Benevento.

A Loffredo si deve la più riuscita impresa di volontariato sociale di Napoli, fulcro della rinascita culturale ed economica del quartiere di Napoli. Lui è l'anima del recupero e della valorizzazione delle Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso, un patrimonio importante storico-archeologico, affidato alla gestione innovativa dei giovani della coopertaiva "La paranza". «Don Antonio Loffredo – spiega Massimo Squillante, direttore del dipartimento di Diritto economia managament e metodi quantitativi da cui è partita la proposta di conferimento della laurea ad honorem - rivolge da anni il suo impegno a favore del quartiere e dei suoi abitanti. Lo fa non affidandosi solo a un generico, per quanto necessario, spirito di solidarietà, ma mediante idee e azioni fruttuose per l’intera comunità, capaci di produrre lavoro, generare risorse morali e materiali, sedimentare, nella coscienza di chi è coinvolto, dignità della persona, inclusione sociale e umana, cultura del progetto e dell’impresa».