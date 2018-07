Le vostre lettere d'amore a Diego De Silva: «Io, Malinconico, vi spiego cos'è la felicità»

Domenica 8 Luglio 2018, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 10:46

Un vecchio proverbio napoletano recita «tutto ’o lassato è perduto». Il lettore Nick chiede all’avvocato Vincenzo Malinconico di esprimere una delle sue considerazioni. E io rispondo. Intanto, mi pare che ci siano due modalità d’uso del medesimo detto: una preventiva, ad effetto stimolante, e un’altra successiva, ad effetto autocommiseratorio e compiaciuto.Caro avvocato Malinconico,ho un dubbio che mi tormenta e assale da lungo tempo. Qualcosa che mi fa pensare spesso e forse anche volentieri. Lei cosa consiglia a quanti, con l’età che avanza, qualche volta, a loro rischio e pericolo, riflettono su un vecchio proverbio napoletano: tutto ’o lassato è perduto. Mi farebbe piacere leggere una Sua considerazione che Le assicuro in tanti leggerebbero con molta attenzione.Con tanti cari saluti,Nicola CampoliCaro Nick,nelle rubriche di tipo sentimentale con ambizioni psicologiche (tipo questa, che – ahimè – temo La lascerà deluso), l’incipit standard delle risposte a domande come la Sua è: “Cosa vuole che le dica, caro Nicola…”, e poi vai con lo spiegone stiracchiato, quasi che l’ampiezza dell’argomento non possa che sollecitare una risposta vaga ed imprecisa, scelta a caso fra le tante disponibili (modulari come le Billy dell’Ikea), come se l’esperto non avesse tanta voglia di dire la sua e si prendesse il fastidio giusto perché lo pagano.E siccome io non sono un esperto (perché dalle esperienze non ho imparato mai nulla: è proprio una mia caratteristica), proverò a rispondere in maniera tendenzialmente articolata alla Sua proverbiale domanda.Intanto, mi pare che ci siano due interpretazioni possibili del famoso detto, o meglio due modalità d’uso del medesimo: preventiva, ad effetto stimolante (se immagino la frustrazione che mi verrà dalla perdita di ciò che lascio, è probabile che mi attivi per non lasciare); successiva, ad effetto autocommiseratorio e compiaciuto (se mi dico che ho perso avendo lasciato – cioè che ho rifiutato pur potendo – sto implicitamente dicendo che sono il tipo di persona a cui la vita offre delle occasioni che non concede a tutti, cioè che in fondo sono figo, anche se poi mi tiro indietro e non colgo l’attimo).Inutile dire che la seconda modalità è intrinsecamente cretina, perché ambisce al premio di consolazione che viene dall’astenersi dal fare, come se omettere equivalesse ad agire o rappresentasse una soluzione addirittura preferibile: il che è stupido non perché si debba agire per forza (dato che anche l’inattività può rendere felici; senza contare che non far niente richiede un notevole equilibrio psichico e pure una certa dose di talento), ma perché astenersi dal confronto con la realtà (cioè capire, nei fatti, se siamo all’altezza delle occasioni che la vita ci offre) e pretendere di fare di questa inerzia un motivo di vanto, vuol dire – per usare un linguaggio specialistico – cantarsela e suonarsela da soli, un po’ come se uno si sentisse famoso senza motivo e senza pubblico. (Tra l’altro esiste davvero una categoria di psicopatici innocui che vanno in giro credendo – non si sa perché – di essere famosi; e infatti si guardano intorno manco pensassero che da un momento all’altro un passante li fermi per chiedergli un selfie: sarà un effetto collaterale della sovraesposizione da social network, chissà).Il fatto è che la felicità (perché poi è quello il fantasma che aleggia sul dilemma tra l’agire e il ritirarsi: se no di cosa parleremmo, quando parliamo di lasciare e perdere?), per quanto cerchiamo di inseguirla o assicurarle una buona manutenzione quando ci sembra di averla trovata, non è progetto, strategia, cimento, ma improvvisazione: dipende dall’occasione, dall’azzardo, dalla capacità che abbiamo d’intuire, nella casualità di un incontro, una sequenza di futuro in cui c’è un posto per noi. E poco conta se stravediamo o mettiamo a fuoco, se abbiamo ragione o ci sbagliamo, perché nel dar credito a quella visione siamo già felici. Come dire che la felicità è nella prospettiva (questa se la segni), e tutto quel che viene è grasso che cola.Se viene, s’intende. Perché è chiaro che ti puoi sbagliare. Che invece dell’amore puoi ritrovarti un calesse, per citare il Sommo Massimo (o un San Bernardo, per citare Dario Cassini). Ma la felicità è così: non è un investimento. Non frutta interessi nè garantisce la restituzione del capitale impiegato. La felicità non ha mai arricchito nessuno. Per questo la gente ne è così spaventata, e cerca di aggirarla invece di andarle incontro: perché sa che se la perde, va in bancarotta. Ma la domanda è: l’alternativa (che non è l’infelicità, ma una vita senza felicità) vale la pena?Questa, mi pare, è la domanda che risponde alla Sua domanda.Tutte le domeniche, sulle pagine del Mattino in edicola, lo scrittore Diego De Silva risponderà alle vostre lettere d'amore. 