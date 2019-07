Luciano De Crescenzo, il cordoglio di Napoli e dell'Italia intera

Grazie per aver contribuito ad avvicinare, con ironia e leggerezza, tanti giovani allo studio della mitologia greca e all'amore per la filosofia. Fà buon viaggio. #lucianodecrescenzo». È il tweet del ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli che commenta la morte oggi a Roma dello scrittore e filosofo Luciano De Crescenzo. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della politica, della cultura e dello spettacolo.

Esprimo il cordoglio profondo mio personale e della città di Napoli per la fine terrena del grande Luciano De Crescenzo, uomo di immensa cultura che ha saputo interpretare al meglio l’anima del popolo napoletano. Persona di estrema intelligenza, enorme cultura e di una naturale simpatia tutta partenopea. Luciano mancherà molto a Napoli e alla sua gente, lo ricorderemo tutti con immenso affetto e gratitudine

È il messaggio del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Luciano De Crescenzo è stato una delle figure più belle, più semplici, più rappresentative dell'umanità e della cultura meridionale. Il filosofo di Napoli, della nostra terra. Ha saputo interpretare al meglio il senso della storia che è dentro la gente del Sud: questo senso non significa solo non avere l'ansia, l'affanno e l'ossessione della corsa alla ricchezza, ma anche un senso umano delle relazioni tra gli uomini che forse è andato perdendosi negli ultimi tempi. Gli siamo infinitamente grati

. Così il goveratore campano Vincenzo De Luca con un affranto post su Facebook.

De Crescenzo è stato un uomo di grande cultura, di fine ironia, di naturale simpatia: un vero signore, un ambasciatore di Napoli nel mondo. Quando decidemmo di fare per la prima volta il capodanno in piazza del plebiscito gli chiesi di venire per stare tutti assieme e fare un brindisi alla città. Immediata fu, assieme a Marisa Laurito, la sua entusiastica adesione: grazie di tutto e un bacio, Luciano

«Nessuno è stato in grado di fondere filosofia e vita quotidiana come ha fatto Luciano De Crescenzo. Il suo brillante spirito, squisitamente partenopeo, ha appassionato milioni di lettori in Italia e nel mondo. Il cielo di Napoli da oggi ha una stella in più. Ciao Luciano». Così Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vicepresidente della Camera, su Twitter.



«Addio a Luciano De Crescenzo, che dalla narrativa allo spettacolo ha saputo catturarci con la sua 'filosofià e la sua ironia. È un giorno triste per Napoli e per l'Italia». Così su Twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.



«Purtroppo Luciano ci ha lasciati. Ho tanti, tantissimi ricordi con lui. Abbiamo avuto un'amicizia che non si è mai incrinata nemmeno per un attimo». Renzo Arbore parla con la voce rotta dal pianto dell'amico Luciano De Crescenzo, morto oggi a Roma. «Abbiamo fatto insieme film, zingarate, trasmissioni tv e passato tanto tempo insieme. Quando lui scriveva i suoi libri, spesso io li presentavo. E in tanti anni non abbiamo mai avuto nemmeno una discussione, come due persone che si vogliono molto bene. Luciano era persona buonissima, non l'ho mai sentito parlare male di qualcuno, nemmeno quando un critico bocciava una sua opera. Gli unici litigi li faceva con i computer, con cui lui aveva a che fare, da ingegnere informativo, quando ancora noi non sapevamo nemmeno cosa erano». «Tra le altre cose che ho imparato di lui, forse la più importante è l'umorismo napoletano raffinato, di cui era maestro. Da signore quale era. Con Marisa Laurito e altri amici stiamo pensando al modo migliore per salutarlo. Credo che lo ricorderemo domani in Campidoglio e dopodomani lo accompagneremo a Napoli, doveva voleva essere riportato assolutamente», conclude Arbore.



«Luciano De Crescenzo era un 'napoletano del mondo', un grande scrittore, regista e artista e una bella persona. Lo conoscevo da sempre, ho imparato tutto da lui». Così Nino D'Angelo ricorda con commozione l'amico morto oggi pomeriggio a Roma. «Quando arrivai a Roma negli anni '80 giocavamo insieme nella Nazionale attori - racconta il cantautore- con noi c'erano anche Troisi, Verdone e Montesano. Luciano amava molto la canzone napoletana e adorava la sua città, infatti non la giudicava mai perché diceva sempre che era troppo di parte. Non lo sentivo da qualche anno perché so che stava male. Lo ricorderò per sempre con grande affetto», conclude D'Angelo.



«È dura parlare oggi di Luciano perché abbiamo passato tanto di quel tempo insieme. Non me la sento di raccontare il personaggio, è sempre stato una persona. E la sua energia era accompagnata da quel disincanto napoletano che lo rendevano unico». Così Roberto D'Agostino ricorda l'amico. «Luciano - prosegue D'Agostino - aveva un amore per il suo pubblico incredibile. Non ha mai avuto alcun tipo di supponenza, era molto diverso da tutto il resto del mondo intellettuale italiano, che infatti non lo ha mai amato, non lo ha mai preso sul serio. Lui faceva un lavoro egregio di divulgazione e aveva quella filosofia napoletana che lo aiutava a sdrammatizzare tutto. Se ne fotteva. Ma resta il fatto che gli è mancato quell'applauso che invece meritava», conclude.

