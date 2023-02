Napoli, un’accademia d’arte gratuita nel nome di Massimo Troisi

In occasione dell’anniversario di nascita di Massimo Troisi - che il prossimo 19 febbraio 2023 avrebbe compiuto 70 anni - la città di Napoli omaggia l’indimenticabile attore e regista vesuviano dedicandogli un’accademia di arti espressive. Si chiama C.I.O.E. (Centro interdisciplinare opportunità espressive), questo il nome del progetto ideato da Lello Arena che per l’occasione ha voluto la collaborazione di Enzo De Caro: «Anche se siamo solo in due saremo sempre un trio» ha spiegato lo stesso De Caro stamane presentando l’iniziativa sostenuta dal Comune di Napoli col finanziamento della Città metropolitana.

L’accademia, locata nell'Auditorium 'La Porta del Parco' di Bagnoli, accoglierà gratuitamente 100 artisti – senza limite di età - formandoli attraverso un percorso sperimentale della durata di tre mesi che culminerà in estate con la realizzazione di 8 produzioni - dedicate a Troisi e il trio La Smorfia - e con eventi dal vivo che si terranno ad agosto in Piazza Plebiscito in occasione della terza edizione di «Restate a Napoli».

«Come Amministrazione abbiamo sin da subito sostenuto il progetto di Lello Arena ed Enzo Decaro – ha osservato il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi, presenziato al taglio del nastro del progetto a cui hanno preso parte anche il coordinatore delle politiche culturali del Comune, Sergio Locoratolo e il consigliere delegato all'Audiovisivo dell'amministrazione comunale, Ferdinando Tozzi - Napoli è da sempre fucina di talenti, ma occorre anche promuovere la formazione e la crescita professionale. Con questa iniziativa da noi fortemente voluta si va in questa direzione, nel nome e nella memoria di un grande artista della nostra terra come Massimo Troisi».

Sarà possibile candidarsi, entro il 19 febbraio prossimo, inviando una mail a: castingnapoli2023@lelloarena.com, allegando un video di un minuto con la propria esibizione (ballerino, artista di strada, musicista, attore o cantante). Al momento si contano già oltre mille richieste. «Il compito di un'artista – spiega Lello Arena - è fare da tramite tra le idee, le melodie, i concetti, i pensieri immaginati dalle menti più meravigliose che il genere umano abbia mai concepito per metterle a disposizione di tutti. Con questo spirito nasce C.I.O.E.(’)».

«Esattamente come ai tempi in cui nasceva La Smorfia – commenta Enzo Decaro - (contemporaneamente a tutte le bellissime, e ancor oggi insuperate espressioni teatrali, musicali e artistiche della Napoli di quegli anni) la parola d'ordine è sempre più "cooperazione", porte aperte al pensiero che circola, nella tradizione salvifica del passarsi 'strumenti' di ricerca e semi esperienziali di bellezza.. Questo, per quel che mi riguarda, il senso più vero e necessario di C.I.O.E.(’)».

A termine della selezione potrà così partire l’accademia che sarà divisa, per discipline, in 4 classi: recitazione/scrittura creativa, musica/canto, danza/movimento coreografico, performer (artisti di strada)/arte circense. Numerosi saranno, invece, gli artisti coinvolti nel progetto per docenze e masterclass, tra questi ci sono al momento: Vincenzo Salemme, Nicola Piovani, Arturo Brachetti, Roberto Colella, Giovanni Block, Dino Carano, Anna Pavignano, Fabrizio Mainini, Pino Perris, Veronica Peparini, Andreas Muller, Linda Brunetta, Giuseppe Boron, Pompea Santoro, Lello Arena, Enzo Decaro.