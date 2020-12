Missione Magna Grecia: la guida kids dedicata alla Collezione del Mann si presenta online

Natale all'insegna della storia, del divertimento e dei fumetti per il Museo Archeologico di Napoli. Percorso di scoperta, tour per immagini e parole, racconto rivolto a bambini, ragazzi e adulti: è questo, e tanto altro, la guida-fumetto "Missione Magna Grecia", dedicata alla narrazione della splendida collezione riaperta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli nel luglio del 2019.

Il volume, edito da Electa ed acquistabile online, mette a sistema alcuni capisaldi della programmazione culturale dell'Istituto: la vera e propria "traduzione" dei temi archeologici in un codice comunicativo destinato al pubblico più giovane ed inserito nell'offerta MANN for kids; il ricorso al fumetto come strategia per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale; l'abbinamento, per ogni sezione, di un itinerario costruito appositamente per i piccoli visitatori.

"Missione Magna Grecia" nasce, così, dalla rinnovata collaborazione dei Servizi Educativi del Museo con la Scuola Italiana di Comix: l'iniziativa è promossa nell'ambito del progetto Obvia- Out of Boundaries Viral Art Dissemination, che mira alla valorizzazione del brand museale tramite i diversi linguaggi della creatività.

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è chiuso a causa dell'emergenza Coronavirus, ma, in occasione delle festività natalizie, indirizza un dono simbolico ai bimbi ed agli adulti: il giorno della vigilia di Natale, infatti, sarà postata su Facebook la presentazione digitale del volume "Missione Magna Grecia".

Il video, girato nelle sale della collezione del MANN con la regia di Ars Invicta, metterà in dialogo le pagine del libro con i capolavori che ne costituiscono fonte d'ispirazione: alla presentazione online interverranno Paolo Giulierini (Direttore del Museo), Lucia Emilio (Responsabile Servizi Educativi del Museo), Daniela Savy (docente universitaria all'Ateneo Federiciano e referente del progetto Obvia), Mario Punzo (Direttore della Scuola Italiana di Comix), Rosa Tiziana Bruno (autrice dei testi della guida, scrittrice e formatrice), Chiara Macor (sceneggiatrice/ Scuola Italiana di Comix), Carmelo Zagaria (disegnatore del fumetto) e Raffaella Martino (archeologa e curatrice della sezione game che completa il testo).

Nell'evento online saranno delineate le due "anime" di questo interessante lavoro per ragazzi ed appassionati del fumetto: la guida kids, infatti, comprende un colorato ed avventuroso excursus storico, per delineare le antichissime radici magno-greche dell'Italia meridionale; il culto del simposio, la religione, l'osmosi artistica tra aree interne e costiere del Sud della nostra penisola sono i temi ripercorsi dalla voce narrante della protagonista, Medusa.

A conclusione del tour, spazio al linguaggio creativo del fumetto, interpretato con lo stile inconfondibile della Scuola Italiana di Comix: Linda ed il gatto Cesare viaggiano in un simbolico "Metamondo", per strappare all'oblio, in un messaggio da trasmettere alle nuove generazioni, la consapevolezza dell'importanza delle nostre tradizioni culturali.

Anche nella presentazione digitale, un focus sarà dedicato alle modalità per imparare divertendosi: nell'appendice del volume, giochi e schede di approfondimento hanno la finalità di fissare i contenuti appresi con la lettura.

In foto: Collezione Magna Grecia (credits Giorgio Albano); copertina volume "Missione Magna Grecia"; una delle pagine del fumetto

Ultimo aggiornamento: 21:31

