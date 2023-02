Napoli, Mario Codognato entra nell’Albo d’oro dei benefattori del Pio Monte della Misericordia

Mario Codognato, direttore della Anish Kapoor Foundation e direttore della Fondazione Berggruen, entra nell’Albo d’oro dei benefattori del Pio Monte della Misericordia.

Appuntamento per sabato 11 febbraio alle ore 12 presso il cortile del Pio Monte dove sarà inciso il nome di Codognato sul grande marmo posto all’ingresso dell’Istituzione di via Tribunali. A seguire, sarà possibile visitare, al primo piano del palazzo, la sezione di arte contemporanea che per l’occasione è stata riallestita con l’aggiunta delle ultime opere acquisite.

Il marmo dell’Albo d’oro celebra in ordine cronologico, i nomi dei più rilevanti donatori e testatori dell’istituto benefico partendo dai fondatori del Monte e da Carlo Caracciolo di Vico nel 1607 fino ad arrivare ai benefattori di oggi.

Mario Codognato è il curatore del progetto Sette opere per la Misericordia, iniziativa di arte e solidarietà voluto nel 2011 dall’allora Governatore Maria Grazia Leonetti Rodinò con l’intento di saldare un antico rapporto tra il Monte e l’arte contemporanea, proprio come accadde nel 1606, quando i Governatori del Pio Monte decisero di commissionare la tela d’altare a Caravaggio, l’artista più moderno e rivoluzionario del tempo.

Grazie alla visione di Mario Codognato, alla sua alta professionalità e al suo generoso e costante impegno, il Pio Monte ha potuto aprire le porte a grandi artisti internazionali, che, sensibili alla causa promossa dall’Istituzione, hanno donato una loro opera ispirata al tema della misericordia, sintesi del messaggio di ieri e di oggi dell’Ente (tra gli artisti più importanti ricordiamo: Sandro Chia, Francesco Clemente, Gordon Douglas, Jimmie Durham, Mimmo Jodice, Anish Kapoor, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Mimmo Paladino, Michal Rovner, Gilberto Zorio).

Nel 2017 il progetto è stato esposto, interamente, presso l’Istituto Italiano di Cultura a Londra.

Dal 2019, Codognato fa parte del comitato scientifico dell’Ente insieme a Stefano Causa, Paola D’Alconzo, Bianca de Divitiis e Giuseppe Porzio.

La Sezione dedicata all’arte contemporanea rappresenta oggi un’importante offerta culturale e attrae un numero crescente di visitatori che diventano i quotidiani protagonisti dell’attività sociale e dell’opera assistenziale promossa dal Pio Monte, sostenendola attraverso l’acquisto del biglietto di ingresso alla collezione d’arte.

Tra le future iniziative per le celebrazioni dei 50 anni di apertura al pubblico del complesso museale, sarà organizzata la VII edizione del progetto Sette opere per la Misericordia sotto la sapiente curatela di Mario Codognato che, attraverso i nuovi linguaggi dell’arte contemporanea, prosegue nel suo generoso e importante percorso di sostegno all’opera che il Monte svolge da oltre 400 anni.