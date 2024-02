Napoli, un corso per insegnare il potenziale delle nanotecnologie in campo medico

Sbarca a Napoli il dispositivo che ha curato Novak Djokovic e l'attore americano Robert Downey junior, recente vincitore ai Golden Globe.

Si tratta di un'invenzione, tutta italiana, che si basa sulle nanotecnologie e sui punti quantici, i cui scopritori sono stati premiati, a ottobre, con il Premio Nobel 2023 per la chimica. L'innovativa tecnologia sarà al centro di un corso dal titolo «La Nanotecnologia Luminosa e il Biohacking nella medicina e nell’Odontoiatria funzionale», che si terrà sabato prossimo presso l’Auditorium dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri del capoluogo campano, in via Riviera di Chiaia, 9/c.

Il corso, che ha come obiettivo quello di informare i sanitari sullo stato dell’arte delle applicazioni che, basate appunto sulle nanotecnologie, intendono trattare patologie già presenti, per evitare che si aggravino, o per evitare che queste possano insorgere. A coordinare l'evento, il Dott. Massimo Buda, che, insieme a sei medici specialisti, illustrerà come vengono trattate patologie fisiche e psico-emozionali, in adolescenti e adulti di ogni fascia di età. Si parlerà, in particolare, di Biohacking, che ha i suoi cardini fondamentali nella terapia luminosa, unitamente all’idratazione ed alla nutrizione.