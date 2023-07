Nuove tecnologie, ricerca e nuovi farmaci al centro della MidSummer School

Innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e big data, investimenti in digitalizzazione, nuove tecnologie, ricerca e nuovi farmaci: sono queste le leve strategiche per la sostenibilità del servizio sanitario nazionale, un patrimonio pressoché unico nel panorama europeo che però non regge senza investimenti, sforzi riorganizzativi e assunzioni mirate del personale, medici, infermieri e tecnici che vanno motivati, premiati e sostenuti affinché restino a popolare le corsie delle aree più critiche della rete assistenziale ospedaliera e territoriale.



Questo il pensiero di Pierino di Silverio, medico napoletano, segretario nazionale dell’Anaao, principale sindacato di categoria della dirigenza medica che stamattina ha aperto i lavori della seconda edizione della MidSummer School di Motore Sanità, in corso di svolgimento a Roma. Fari puntati sull’accesso all’innovazione e sulle risposte a bisogni sempre più urgenti dei cittadini: «Per innovare funzioni, servizi e processi di cura in un’ottica di salute globale abbiamo soldi per la tecnologia e ce li fornisce il Pnrr ma la tecnologia non può funzionare senza il personale. La Campania che vien fuori da anni di blocco delle assunzioni ha un buco generazionale. Ma tutte le regioni soffrono».

«La medicina e i decisori sono chiamati a valorizzare le innovazioni terapeutiche e tecnologiche rese disponibili, garantendo da un lato un accesso sempre più appropriato ed universale alla prevenzione e alle terapie seguendo logiche che vedono la gestione della salute alla luce ma non “in funzione di criteri economici, ponendo particolare attenzione alla riduzione degli sprechi, come l’aderenza dei pazienti alle prescrizioni farmaceutiche, ma senza disincentivarle laddove necessarie perché davvero utili e quindi anche cost-effective», aggiunge Claudio Zanon, direttore scientifico di MNotore Sanità.

Dall’altro lato in un Paese che invecchia progressivamente e rapidamente come l’Italia offrendo sostegni sociali ma anche assistenza ai bisogni di salute della donna e dei bambini. Dobbiamo essere in grado di orientare i servizi socio-sanitari e l’assistenza alla cronicità verso forme di sanità digitale sempre più spinte», aggiunge Alessandro Miani, Presidente SIMA - Società Italiana di Medicina Ambientale.