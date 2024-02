Napoli, il Palazzo Reale cerca grafici per il suo nuovo logo: il concorso

Il Palazzo Reale di Napoli bandisce un concorso per la creazione del nuovo brand attraverso l’elaborazione di un marchio/logotipo e del sistema d'identità visiva.

La direzione del museo intende rinnovare la propria immagine per le attività di promozione e comunicazione, con l’obiettivo di tornare a legare in modo evidente e simbolico il palazzo alla sua dimensione internazionale in quanto teatro della storia d’Europa.

A coordinare le attività sarà l’Aiap - Associazione italiana design della comunicazione visiva, che si occuperà della segreteria organizzativa del concorso, articolato in due fasi.

La prima prevede la presentazione delle domande di partecipazione entro il 29 febbraio 2024. Successivamente verranno selezionati (in maniera anonima) cinque soggetti che avranno 60 giorni di tempo per presentare le proprie proposte progettuali, con scadenza al 30 aprile 2024.

I progetti saranno esaminati da una commissione composta da professionisti del settore e rappresentanti di Palazzo Reale che decreterà il vincitore al quale sarà corrisposto un premio di 15mila euro, mentre agli altri 4 progetti sarà riconosciuto, a titolo di rimborso spese, un premio di mille euro ciascuno.