Napoli, sold out al Mercadante per la lezione di Massimo Recalcati

Pienone al teatro Mercadante di Napoli per la lezione di Massimo Recalcati con gli studenti napoletani. L’incontro con il noto psicoanalista e saggista, promosso questa mattina dall'Università Federico II nell’ambito delle iniziative legate al programma “F2Cultura” per celebrare gli 800 anni dell'Ateneo, ha registrato un totale sold out vedendo la presenza di oltre 500 giovani. Al centro dell’iniziativa, l’esperto ha affrontato il tema, sempre più attuale, del disagio giovanile legato ai bisogni delle nuove generazioni con un focus sul ruolo delle scuole e degli insegnati nella società contemporanea.

Ad aprire l’evento sono stati proprio due studenti dell'Iti Ferraris di Scampia, istituto che nei mesi precedenti ha realizzato un progetto sul tema che ha coinvolto ben 15 classi.

I ragazzi, intervenendo dal palco, hanno sottolineato a Recalcati il disagio di vivere in un’epoca che vede la «scuola sempre più come un’azienda».

Nel corso del suo intervento, lo psicoanalista ha sviscerato, invece, quella che definisce “Generazione Telemaco” osservando come le nuove generazioni abbiano cambiato la visione dei propri familiari, a partire dalla figura del padre, totalmente modificata negli ultimi anni. «Leggo nei sintomi di questa nuova generazione – ha detto Recalcati - un appello al padre. Che possa esistere qualcuno la cui parola possa avere un peso». «Oggi – ha motivato - siamo di fronte al tramonto della rappresentazione patriarcale della paternità. Il padre non si identifica più con il genere sessuale, ma con una funzione. In una famiglia padre è chi testimonia il senso della legge».

L’iniziativa, vista la presenza di tanti giovanissimi, è stata accolta con molta soddisfazione dai vertici dell’ateneo napoletano. «Le celebrazioni degli 800 anni – evidenzia il rettore Matteo Lorito - devono essere anche un momento per capire quello che dobbiamo fare per gli studenti perché noi svolgiamo un ruolo importante e dico sempre ai nostri docenti: quando andate in aula oltre a trasferire conoscenza, cercate di trasferire la passione perché è la passione la vera eredità che il figlio Telemaco riesce ad acquisire dal padre».

«La risposta così significativa che c’è stata in questo nostro progetto – ha detto la prorettrice e coordinatrice del progetto F2Cultura, Rita Mastrullo - ci conferma che abbiamo intercettato un’esigenza dei ragazzi, quella di voler riflettere su questo rapporto intergenerazionale. Sia sul piano personale sia all’interno della nostra comunità educante». Il progetto “F2Cultura” si concluderà il prossimo giugno con l’ultimo appuntamento del ciclo di eventi “Federico II incontra”. A fare da special guest sarà il noto divulgatore scientifico Alberto Angela.