Domenica 20 Ottobre 2019, 19:11

​E' in programma domani, luendì 21 ottobre 2019, nel Teatrino di corte di Palazzo Reale Napoli, la prima delle due giornate degli Stati Generali della Cultura della Regione Campania. Sono previsti gli interventi del Presidente della Regione Vincenzo De Luca e del ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini. Dalle 14,30 partirà la sessione pomeridiana con i tavoli tematici. Le conclusioni sono in programma martedì 22 a partire dalle ore 10.