Il premio Nobel Carlo Rubbia all’Officina dello Spazio di Napoli

Oggi, lunedì 9 ottobre, c’è la visita al Polo Tecnologico Fabbrica dell’Innovazione del professor

Carlo Rubbia, fisico italiano, vincitore nel 1984 del premio Nobel per la fisica e senatore a vita della Repubblica italiana. Accompagnato dalla moglie, il professore Rubbia ha apprezzato la struttura del Polo Tecnologico ed in particolare l’area “Officina dello Spazio” inaugurata la scorsa settimana.

La visita si è conclusa con la consegna dell’onorificenza “Honorary Member Marscenter Scientific Commettee” da parte di Giovanni Squame, Presidente di ALI S.p.A. e del Marscenter, che Carlo Rubbia ha accolto con entusiasmo e orgoglio.

«Questo Polo di eccellenza ed in particolare il team di giovani tecnici che vi lavorano – ha commentato il professor Rubbia - dimostra come Napoli, grazie alle ottime università e centri di ricerca presenti sul territorio, sia una fucina di competenza e talento, un humus indispensabile per la crescita culturale e tecnologica del territorio»

L’Officina dello Spazio è la nuova area, realizzata presso il Polo Tecnologico Fabbrica dell’Innovazione di Via E. Gianturco 31, di integrazione e test dei MiniLab, i mini laboratori progettati e sviluppati dalle società Space Factory Srl, ALI S.p.A. e Marscenter per contenere gli esperimenti scientifici che saranno effettuati nello Spazio in condizioni di microgravità. In particolare, “Officina dello Spazio” è la più grande area allestita nel Mezzogiorno per la progettazione e sviluppo di prototipi spaziali per esperimenti in condizione di microgravità.