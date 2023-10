Da Napoli a Milano, la dieta mediterranea fa proseliti anche ai piedi del Duomo

Una coinvolgente serata si è svolta presso la sede milanese della prestigiosa Maison Cilento 1780 in Brera con la presentazione del libro di Vito Amendolara “La dieta Mediterranea. Questa sconosciuta”.

La serata è stata organizzata dall'Associazione de I Cavalieri della Tavola Campana che promuove l'arte, la storia, la cultura e la enogastronomia napoletana e campana a Milano e in Lombardia, in collaborazione con Ugo Cilento, presidente dell'associazione I Centenari Aziende Storiche Familiari Italiane e patron della Maison Cilento 1780.

«Noi operiamo quotidianamente per la valorizzazione della bellezza e per la sua diffusione. Il benessere derivante dalla dieta mediterranea nata nel Cilento è tra o valori da promuovere anche fuori dai nostri territori. Per questo motivo sono orgoglioso che sia stata scelta la nostra sede milanese per questa iniziativa», ha commentato Ugo Cilento.

«Abbiamo deciso di celebrare lo stile di vita che va dall'alimentazione all'eleganza e rilanciare da Milano e da questi luoghi di eleganza e cultura, la dieta mediterranea», ha detto il presidente dell'associazione dei cavalieri, Alessandro Mazzone.

«La Dieta Mediterranea già riconosciuta dall'Unesco è il substrato sul quale poter costruire il riconoscimento della Cucina Italiana - ha detto Vito Amendolara, presidente dell'Osservatorio Dieta Mediterranea e vicepresidente della Federazione Europea sulla Sicurezza Sanitaria e Sicurezza Animale - Sono in parallelo, è il binario, su cui la qualità della vita può essere declinata». «Ricordiamo che non parliamo di semplici regole alimentari - ha spiegato Amendolara, autore del libro sulla dieta mediterranea - ma di uno stile di vita che consente di ritrovare una nuova etica e una nuova cultura del cibo, anche nell'ottica di un sistema sostenibile e a vantaggio della propria salute».

È intervenuto anche il prof Nicola Sorrentino, volto noto della televisione tra i massimi esperti italiani di nutrizione e dietetica: «La dieta mediterranea è la più corretta alimentazione, quella che previene la maggior parte delle malattie occidentali. È il modo di mangiare che fa star bene e allunga la vita, alla base di tutta la cucina italiana».