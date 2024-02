Pompei, nuovi scavi alla Villa dei Misteri: scoperto un nuovo complesso romano

Indagini archeologiche nell'area della Villa dei Misteri degli scavi di Pompei, scoperto un nuovo complesso di epoca romana. Dopo la demolizione di una casa abusiva, trovati nuovi cunicoli dei tombaroli.

La scoperta è stata illustrata oggi nel corso di un briefing di aggiornamento sulle collaborazioni tra Procura di Torre Annunziata e Parco Archeologico di Pompei, che hanno di recente rinnovato un protocollo d'intesa.

L'incontro si è tenuto presso l'auditorium degli scavi di Pompei alla presenza del Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso e il direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel. «È stato scoperto un muro con una breccia dal quale si entra in un criptoportico, in una parte non scavata da Maiuri: erano i locali servili della Villa dei Misteri», ha annunciato Zuchtriegel.

«Questa è un'occasione straordinaria di gettare luce sulla parte inesplorata per portare a termine l'opera di Mauri e capire anche i danni causati dagli scavi clandestini - ha aggiunto il direttore del Parco Archeologico - perché abbiamo trovato molte tracce di cunicoli e gallerie».

Su Civita Giuliana, invece, «è stato necessario chiudere al traffico la zona, sotto la strada abbiamo scoperto che i tombaroli si sono accaniti in maniera feroce con gli scavi clandestini dagli scavi autorizzati attualmente ancora in corso Zuchtriegel ha spiegato che «c'è un altro fabbricato di due piani e abbia trovato tracce del passaggio di un carro. Inoltre c'è un tetto ben conservato, un ambiente decorato, soffitto e bucato da tutte le parti. Purtroppo i tombaroli hanno scavato su più livelli, effettuando un saccheggio sistematico degli ambienti».