Premio giornalistico Mimmo Ferrara, ecco i vincitori della sesta edizione 2022

Sabato Angieri, con il servizio televisivo realizzato da Odessa durante le prime settimane di guerra in Ucraina, ha vinto la sesta edizione del “Premio giornalistico nazionale Mimmo Ferrara”. Secondo posto per Francesco Ferrigno con un’inchiesta in due puntate sulla necessità di un sistema di protezione contro la propaganda russa. Menzione speciale della giuria a Giorgia Verna, praticante, che ha pubblicato il suo articolo “Il computer mi ha rubato il lavoro” su Zeta, testata del Master in giornalismo della Luiss Guido Carli di Roma. La cerimonia si terrà sabato 22 ottobre alle 9,30 nella sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli.

Novità di quest’anno, in continuità con il tema scelto per la sesta edizione del premio, la tavola rotonda “Transizione digitale fra etica, intelligenza artificiale e conoscenza umana” con Paolo Benanti, autore del libro “Human in the Loop. Decisioni umane e Intelligenza artificiale” della Pontificia Università Gregoriana, e Derrick de Kerckhove, sociologo esperto di cultura digitale, docente al Politecnico di Milano e direttore scientifico della rivista Media Duemila. I due esperti internazionali saranno intervistati da Maria Pia Rossignaud, giornalista vicepresidente Osservatorio TuttiMedia.

La giuria, inoltre, all’unanimità, ha conferito un premio alla carriera a Franca Leosini, giornalista e conduttrice televisiva.