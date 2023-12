In verde, in rosso. Con le paillette oro e i colori accesi, anti-femminicidio. Più della Scala: il notaio Valerio Cappelli ha una spilla con la scarpetta, stringe un cuore tra le mani con la scritta «Il suo nome è amor» e un’altra è ricamata sul vestito: «Nessuno disturbi la vita», avvisa. Ma al San Carlo lo stile della prima di stagione è diverso da quello di Milano. Meno glamour, meno vip, ma alla regia tradizionale e statica di Pasqual si risponde con una ben più inattesa. Tra versi di Dante e un video girato in città, la nuova «Turandot» subito scatena reazioni in platea, quando un’auto piomba e quasi si schianta sulla scena, e una sala operatoria incombe sul coro, sospesa con fili d’acciaio.

Piace o no, questa versione moderna? Di sicuro, divide e fa discutere. Il quarantenne russo Vasily Barkhatov, al suo esordio in Italia, mette le mani sull’ultimo capolavoro di Giacomo Puccini proprio mentre il canto lirico italiano viene cristallizzato nel patrimonio Unesco.

APPROFONDIMENTI Napoli, Prima al San Carlo: si alza il sipario sulla Turandot San Carlo, una «Turandot» moderna con incidente d'auto Turandot al San Carlo, Arduini indisposto: c'è De Candia

Giovanna Casolla l’ha cantata per ultima al San Carlo, nel 2002, con una strepitosa regia coloratissima di David Hockney: «Con i bambolotti in sostituzione del coro sul palco», ricorda. «E in tutti i finali possibili e immaginabili. Anche in uno cinese con la regia di Zhang Yimou nella città proibita». Stavolta è un super «happy end», almeno nelle intenzioni del regista, ma dopo un avvio da incubo metropolitano. «Ma nessuno può cambiare la musica, fortunatamente intoccabile, non so giudicare a caldo se il nuovo allestimento è interessante o meno», aggiunge la soprano, sulla soglia dei 79 anni.

La poltronissima più cara è da 848 euro; il palco reale è sottotono rispetto alle migliori prime sancarliane. Assenti il sindaco Gaetano Manfredi e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che parla del San Carlo a distanza e continua a polemizzare con il governatore Vincenzo De Luca che lo ha attaccato per aver ignorato il teatro più bello del mondo nel dossier che ha conquistato al belcanto il titolo Unesco di patrimonio immateriale dell’umanità: «Ha studiato poco. Volete vedere le carte? Ovviamente il San Carlo, come ha spiegato il sottosegretario Gianmarco Mazzi, è pienamente inserito nel riconoscimento», dice da Salerno. E, Mazzi, in teatro, mostra i fogli stampati per chiudere le polemiche. «È doveroso essere qui all’indomani di un riconoscimento così prestigioso, e nel teatro lirico più antico e ancora in funzione, dove è stato anche Mozart». I due si confrontano, ognuno con un foglio in mano, nel palco reale: «A questo punto ci sono due documenti, uno falso. Quello vero è il nostro», e non manca di rimarcare la gestione «a dir poco avventurosa» degli anni scorsi.

Nessuno cita più, invece, il caso, diventato tormentone, del «sovrintendente 1» (Stéphane Lissner) e del sovintendente 2 (Carlo Fuortes) risolto dal tribunale del lavoro che ha riportato il maestro francese alla guida del teatro. «Il ministro mi ha chiamato per spiegare la sua assenza» spiega Lissner che evita altri dissidi, ma rivendica le scelte nella programmazione: «La Turandot con costumi asiatici l’abbiamo vista tutti, e si presta a differenti letture, questa proposta tiene conto del tempo che passa», aggiunge accanto a Luciano Schifone, consigliere di Sangiuliano, elegantissimo in smoking.

Annuisce Emmanuela Spedaliere, direttore generale del San Carlo in velluto nero, che sostiene il cambiamento: «Bellissima, così, l’opera». Salvo Nastasi, ex commissario del San Carlo, la definisce «coraggiosa, in pieno stile lissneriano». L’imprenditrice Stefania Brancaccio, in amaranto collo di volpe e charme: «Anche se dark, la Turandot resta una favola». «Io sono per la tradizione», ragiona l’avvocato Rossella Ferraro, di ritorno dalla Scala. Intanto, le scintille sembrano superate nel palco reale. De Luca siede tra due sottosegretari: Mazzi e Pina Castiello, in lungo nero con maniche in pizzo.

«Ai conservatori non piacerà un allestimento moderno, ma siamo qui per recepire le innovazioni e nuove emozioni», dice l’avvocato Paolo Trapanese. «Ho partecipato alla costruzione delle scene, speriamo che il teatro si apra sempre più all’innovazione», aggiunge l’imprenditrice Paola Maione.

Al di là dei simboli che rimandano alla povera Giulia Cecchettin, non mancano il plissé di velluto, i corpini di paillettes, i ricami, la seta, il tulle, le pellicce di visone, le scollature vertiginose e gli orecchini-lampadario con qualche stravaganza. Uno spettatore è senza cravatta e anche senza calzini.

C’è l’ex sindaco Antonio Bassolino con la moglie Annamaria Carloni («Sì all’innovazione, ma poi dipende»). E il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo (un habitué), anche lui nel palco reale; mentre il presidente del tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, con la borsa rossa, brilla in un palco. Luminosissima Simona Capasso Genna. Cristina Donadio ragiona: «Viva il tradimento della convenzione, se dentro c’è il cuore». Per Maurizio Pietrantonio, presidente della Fondazione Ravello «tutte le forme d’arte subiscono una evoluzione: è comprensibile che ci sia anche nella lirica. E il cast è di primissimo ordine». «Ben vengano i rimodernamenti se possono portare i giovani nel tempio della musica», dice l’abbonato Giorgio Nocerino. Tra i volti noti la decana Anna Barba, Mirella Pandolfi, Michele Pontecorvo, presidente Fai, i rettori Lucio d’Alessandro e Giovanni Francesco Nicoletti, l’ex rettore Guido Trombetti, i galleristi Stefano Artiaco e Laura Trisorio, Teresa e Totó Naldi, la stilista Roberta Bacarelli, Gianfranco D’Amato, Maurizio Maddaloni, Anna Sommella, Marco Zigon, Ciro Verdoliva e consorte con stola rossa, Mario Rusciano, Fulvio Martusciello, Riccardo Villari, Riccardo Monti, Carlo Cangiano, Ilaria Piromallo, i medici Nicola Mozzillo con Donella Mozzillo e Franco Corcione con il papillon, come Mino Cucciniello, beato tra le donne nei selfie.