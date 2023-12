Turandot al San Carlo, Arduini indisposto: c'è De Candia

Il Teatro San Carlo apre la stagione con Turandot. Tutto pronto per la prima di domani.

Ma con un imprevisto: per indisposizione dell'artista Alessio Arduini il ruolo di Ping sarà sostenuto dall’artista Roberto De Candia per le prime due recite di sabato 9 e domenica 10 dicembre.

Domani pomeriggio il sovrintendente Stephane Lissner e la direttrice generale Emmanuela Spedaliere accoglieranno la Famiglia Foriel-Destez per inaugurare la targa posta in palcoscenico in memoria di Philippe Foriel-Destez per il restauro del sipario storico del Teatro di San Carlo "Il Parnaso" del Mancinelli, unico esempio di sipario ottocentesco originario al mondo ancora attivo.



Il sipario storico del Teatro di San Carlo raffigurante il Parnaso, opera di Giuseppe Mancinelli, napoletano, figura di spicco della sua epoca a livello nazionale, lo realizzò nel 1854. Il Parnaso, questo il titolo dell’opera, rappresenta simbolicamente il luogo che secondo la mitologia greca era consacrato al culto di Apollo e delle Muse. Su questo sfondo ritroviamo disposte l’antica civiltà greco-romana e quella moderna italiana, nei loro massimi rappresentanti: Omero, Saffo, Erodoto, Socrate, Eschilo, Aristofane, Virgilio, Dante, Petrarca e Boccaccio, solo per citarne alcuni. L’opera suscitò grande interesse tanto da motivare nello stesso 1854 l’edizione di una Descrizione del Sipario del Real Teatro di S. Carlo dipinto da Giuseppe Mancinelli, direttore della Scuola di Disegno nel R. Istituto di Belle Arti. Il sipario storico del San Carlo - largo 17 metri e alto 12 metri – è parte integrante della sala del teatro assieme al velario di Giuseppe Cammarano.



Grazie ad una sinergia istituzionale tra la Fondazione Teatro di San Carlo, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli e il Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata ed il Molise, è stato realizzato il restauro di un’opera dall’ alto interesse storico-artistico. La direttrice dei lavori è stata la Dr.ssa Barbara Balbi della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

