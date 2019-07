L'ultimo saluto dei napoletani a Luciano De Crescenzo: «È stato un maestro di vita»

Giovedì 18 Luglio 2019, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2019 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è incredulità e dispiacere tra i napoletani per la morte di Luciano De Crescenzo. Un vero simbolo della città che oggi lo piange e che mai avrebbe voluto ricevere questa notizia. «È stato un maestro - raccontano in strada - e non lo dimenticheremo mai. La sua capacità di raccontare il passato e di analizzare il presente, ci ha regalato tanti momenti indimenticabili. Viveva in maniera sana e questo lo trasmetteva attraverso i suoi film. “Bellavista” non era un personaggio ma un vero stile di vita. Lo ricorderemo sempre con affetto e con grande ammirazione. Oggi Napoli ha perso uno dei suoi figli più illistri».