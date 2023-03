Teatro Diana, 90 anni tra ricordi e spettacoli

Festa al “Diana” per i 90 anni del teatro del Vomero gestito dalla famiglia Mirra. Una serata con attori, amici di sempre e istituzioni per un compleanno fatto di ricordi e fotogrammi del passato, tanti cimeli e documenti racchiusi in una mostra permanente “90 anni di un teatro chiamato Diana”, una lunga storia che ha accompagnato le vicende della città di Napoli e dell’Italia dedicata a Mariolina Mirra De Gaudio.

A raccontarci delle produzioni teatrali, dell’esposizione e della storia del teatro come polo culturale del Vomero e in generale di Napoli sono stati Giampiero, Guglielmo e Claudia Mirra, padroni casa con papà Lucio. Tra emozioni e passione, rimarcando sempre l’importante ruolo di formazione per i giovani e per le compagnie di attori che con le produzioni del Diana hanno varcato con successo i confini regionali la serata è stata aperta con Maurizio de Giovanni in “Se Fossi Gaber” e si è conclusa con il premio per la famiglia Mirra consegnato dal sindaco Gaetano Manfredi.