Teatro San Carlo di Napoli, approvato il bilancio preventivo 2024

Il Consiglio di Indirizzo del Teatro di San Carlo ha approvato all'unanimità il Bilancio preventivo 2024.

Hanno partecipato alla riunione odierna il Presidente della Fondazione e Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Sovrintendente Stéphane Lissner, i consiglieri Marilù Faraone Mennella, Alessandro Barbano, Riccardo Realfonzo, Mariano Bruno oltre all'intero collegio dei revisori dei Conti composto da Carlo Greco, Michela Guarino e Roberto Cappabianca.

Il presidente in una nota ha espresso "profonda soddisfazione per l'approvazione all'unanimità del bilancio preventivo per l'anno 2024", sottolineando "l'importante consenso ottenuto e la solidità del piano finanziario che guiderà le attività della Fondazione nel prossimo anno".